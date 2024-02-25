Кальяри - Наполи: результат матча

В воскресенье, 25 февраля, Кальяри принимал на своем поле Наполи.

В первые полчаса игры команды никак не могли найти подход друг к другу, Наполи доминировал владением, но хозяева этим владением распоряжались куда лучше. На 32-й минуте неожиданно в ворота Кальяри залетел автогол, но к счастью Рахмани, арбитр усмотрел офсайд в этом эпизоде.

На старте второго тайм хозяева должны были забивать, но мяч прошел мимо ворот. А дальше сразу два момента подряд получил Осимхен, и во второй раз уже не промахнулся. Наполи продолжил доминировать на поле, но уже не стараясь забить, а скорее сдержать соперника. В самом конце гости должны были заканчивать матч, но Политано промазал с убойной позиции.

Хозяева стали больше ошибаться, и Наполи даже надавил в конце, но забить еще раз все равно не удалось. Зато штурм ворот соперника сыграл против неаполитанцев, на последний компенсированной минуте Кальяри сравнял счет и спас матч.

Статистика матча Кальяри - Наполи 26-го тура Серии

Кальяри - Наполи 1:1

Голы: Лувумбу, 90+6 - Осимхен, 62

Владение мячом: 29% - 71%

Удары: 8 - 9

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 4 - 3

Фолы: 12 - 12

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