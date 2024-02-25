iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кальяри - Наполи: результат матча

Финальный штурм позволил Кальяри провести последнюю идеальную контратаку.
Сегодня, 17:59
Кальяри- Наполи / Getty Images
Кальяри- Наполи / Getty Images

В воскресенье, 25 февраля, Кальяри принимал на своем поле Наполи.

В первые полчаса игры команды никак не могли найти подход друг к другу, Наполи доминировал владением, но хозяева этим владением распоряжались куда лучше. На 32-й минуте неожиданно в ворота Кальяри залетел автогол, но к счастью Рахмани, арбитр усмотрел офсайд в этом эпизоде.

На старте второго тайм хозяева должны были забивать, но мяч прошел мимо ворот. А дальше сразу два момента подряд получил Осимхен, и во второй раз уже не промахнулся. Наполи продолжил доминировать на поле, но уже не стараясь забить, а скорее сдержать соперника. В самом конце гости должны были заканчивать матч, но Политано промазал с убойной позиции.

Хозяева стали больше ошибаться, и Наполи даже надавил в конце, но забить еще раз все равно не удалось. Зато штурм ворот соперника сыграл против неаполитанцев, на последний компенсированной минуте Кальяри сравнял счет и спас матч.

Статистика матча Кальяри - Наполи 26-го тура Серии

Кальяри - Наполи 1:1
Голы: Лувумбу, 90+6 - Осимхен, 62

Владение мячом: 29% - 71%
Удары: 8 - 9
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 4 - 3
Фолы: 12 - 12

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи кальяри

Статьи по теме

Мировая в первой части противостояния Наполи - Барселона в обзоре матча Лиги чемпионов Мировая в первой части противостояния Наполи - Барселона в обзоре матча Лиги чемпионов
Наполи и Барселона не определили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Наполи и Барселона не определили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Наполи определился с будущим своего главного бомбардира Наполи определился с будущим своего главного бомбардира
Наполи уволил Маццарри с поста главного тренера незадолго до матча с Барселоной Наполи уволил Маццарри с поста главного тренера незадолго до матча с Барселоной
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Украина19:57
Полесье и Рух не сумели выявить победителя в матче 16-го тура
Европа19:51
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Европа19:44
Ливерпуль - обладатель Кубка английской лиги
Европа19:25
Одноклубник Игнатенко оказался в больнице с черепно-мозговой травмой
Гимнастика19:20
Ковтун и Верняев завоевали золото и серебро на ЧМ по спортивной гимнастике
Европа18:59
Осимхен хочет продолжить карьеру в АПЛ
Бокс18:50
Бокс: расписание боев
Европа18:35
Легенда Реала выведет свою команду с капитанской повязкой против "сливочных"
Европа18:30
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Европа18:19
Бывший тренер сборной Германии не возглавит Баварию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK