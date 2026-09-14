Даниэля Мальдини лишили водительского удостоверения из-за проваленного алкотеста после ДТП

Сын и внук легенд Милана спровоцировал аварию, находясь за рулем в состоянии опьянения.

Полузащитник Кальяри Даниэль Мальдини, являющийся сыном и внуком легенд Милана Паоло и Чезаре Мальдини, угодил в неприятную историю, вследствие которой был лишен водительского удостоверения после дорожно-транспортного происшествия.

Инцидент случился в Милане, куда 24-летний футболист приехал из Бергамо после матча четвертого тура Серии А, в котором его команда обыграла 2:1 Аталанту, а сам игрок отличился победным голом с пенальти.

По данным местной полиции, Мальдини находился за рулем Porsche Carrera 4 и спровоцировал ДТП, не уступив дорогу другому автомобилю Volkswagen Golf, который затем врезался еще и в припаркованный рядом Mercedes. Вследствие аварии пострадали шесть человек.

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Как сообщает Sport Mediaset, при проверке полицией на месте происшествия у футболиста обнаружили превышение уровня алкоголя в крови. У игрока зафиксировали показатели 0,91 мг/л (миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха) при первой пробе и 0,89 мг/л при второй, что соответствует 1,82 граммов на литр крови.

Согласно итальянскому законодательству, более 1,5 грамма алкоголя на литр крови подпадает под третью, самую тяжелую категорию нарушений. За вождение в таком состоянии предусмотрена уголовная ответственность, которая тянет за собой лишение водительских прав на срок от одного до двух лет и конфискацию транспортного средства.

Также полиция еще ожидает из больницы результатов анализов на наличие в организме футболиста наркотических веществ.

На место аварии прибыли три машины скорой помощи и один реанимобиль. Сам Мальдини вследствие инцидента не получил серьезных повреждений и был доставлен в больницу для обследования с "синим кодом" - легкие травмы. В то же время несколько других участников ДТП госпитализировали с "желтым кодом" - травмы средней тяжести.

Адвокат футболиста Данило Буонджорно также подтвердил, что его клиенту удалось избежать повреждений.

"После короткого медицинского осмотра под "синим кодом" в отделении неотложной помощи Даниэля сразу выписали, он вернулся домой и чувствует себя хорошо. Он не получил никаких травм, не говоря уже о серьезных", - заявил адвокат.

Напомним, что Мальдини этим летом перешел в Кальяри на правах аренды из Аталанты. В текущем сезоне полузащитник провел в составе своей новой команды шесть матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами.

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