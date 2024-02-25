Челси - Ливерпуль 0:1: обзор матча и результат игры 25.02.2024

Подопечные Клоппа добыли непростую победу над Челси в решающем матче.

В воскресенье, 25 февраля, в рамках финала Кубка английской лиги Челси встречался с Ливерпулем.

На протяжении длительного периода времени лондонцы доминировали на поле, пользовавшись кадровыми потерями "красных". Тем не менее, подопечные Юргена Клоппа также не стояли в стороне.

На несколько опасных моментов от Челси, Ливерпуль сумел ответить забитым мячом от Вирджила ван Дейка, однако арбитр был вынужден отменить данное взятие ворот. VAR зафиксировал офсайд у одного из игроков Ливерпуля.

В дополнительное время команды решили сыграть в "пинг-понг", обмениваясь быстрыми атаками, которые не заканчивались взятием ворот.

В итоге, исход данной напряженной игры решил Вирджил ван Дейк. Нидерландец прошил голкипера Челси точным ударом головой после подачи с углового.

Статистика матча Челси - Ливерпуль Кубка английской лиги

Челси - Ливерпуль 0:1

Гол: ван Дейк, 119

Ожидаемые голы (xG): 2.39 - 1.75

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 18 - 24

Удары в створ: 9 - 11

Угловые: 6 - 5

Фолы: 13 - 21

Челси: Петрович, Гюсто, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл (Чалоба, 111), Галлахер (Мадуэке, 97), Фернандес, Палмер, Кайседо, Стерлинг (Нкунку, 67), Джексон (Мудрик, 90).

Ливерпуль: Келлехер, Брэдли (Кларк, 72), ван Дейк, Конате (Куанса, 105), Робертсон (Цимикас, 87), Эндо, Мак Аллистер (Макконнелл, 87), Гравенберх (Гомес, 28), Эллиотт, Диас, Гакпо (Дэннс, 87).

Предупреждения: Чилуэлл (45), Брэдли (45), Мак Аллистер (81), Конате (82), Макконнелл (107).

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