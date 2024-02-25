Челси - Ливерпуль 0:1: обзор матча и результат игры 25.02.2024
В воскресенье, 25 февраля, в рамках финала Кубка английской лиги Челси встречался с Ливерпулем.
На протяжении длительного периода времени лондонцы доминировали на поле, пользовавшись кадровыми потерями "красных". Тем не менее, подопечные Юргена Клоппа также не стояли в стороне.
На несколько опасных моментов от Челси, Ливерпуль сумел ответить забитым мячом от Вирджила ван Дейка, однако арбитр был вынужден отменить данное взятие ворот. VAR зафиксировал офсайд у одного из игроков Ливерпуля.
В дополнительное время команды решили сыграть в "пинг-понг", обмениваясь быстрыми атаками, которые не заканчивались взятием ворот.
В итоге, исход данной напряженной игры решил Вирджил ван Дейк. Нидерландец прошил голкипера Челси точным ударом головой после подачи с углового.
Статистика матча Челси - Ливерпуль Кубка английской лиги
Челси - Ливерпуль 0:1
Гол: ван Дейк, 119
Ожидаемые голы (xG): 2.39 - 1.75
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 18 - 24
Удары в створ: 9 - 11
Угловые: 6 - 5
Фолы: 13 - 21
Челси: Петрович, Гюсто, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл (Чалоба, 111), Галлахер (Мадуэке, 97), Фернандес, Палмер, Кайседо, Стерлинг (Нкунку, 67), Джексон (Мудрик, 90).
Ливерпуль: Келлехер, Брэдли (Кларк, 72), ван Дейк, Конате (Куанса, 105), Робертсон (Цимикас, 87), Эндо, Мак Аллистер (Макконнелл, 87), Гравенберх (Гомес, 28), Эллиотт, Диас, Гакпо (Дэннс, 87).
Предупреждения: Чилуэлл (45), Брэдли (45), Мак Аллистер (81), Конате (82), Макконнелл (107).
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