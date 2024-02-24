Опредилалась судьба Мудрика в Челси

"Синие" готовы к изменениям в летнее трансферное окно.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик может покинуть клуб в следующее трансферное окно.

Как сообщается The Chelsea Chronicle, руководство лондонского клуба провело разговор о возможном уходе украинца летом.

Читай также: Одноклубник Мудрика выбрал одно из его качеств при создании идеального игрока Челси

Боссы приняли решение дать Михаилу время до лета, а затем, вероятно, он может уйти в аренду, если не улучшит свою игру.

В текущем сезоне Мудрик провел 19 матчей в АПЛ, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что украинец оказался в топе интересного рейтинга.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!