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Опредилалась судьба Мудрика в Челси

"Синие" готовы к изменениям в летнее трансферное окно.
Сегодня, 12:50
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик может покинуть клуб в следующее трансферное окно.

Как сообщается The Chelsea Chronicle, руководство лондонского клуба провело разговор о возможном уходе украинца летом. 

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Боссы приняли решение дать Михаилу время до лета, а затем, вероятно, он может уйти в аренду, если не улучшит свою игру.

В текущем сезоне Мудрик провел 19 матчей в АПЛ, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что украинец оказался в топе интересного рейтинга.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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