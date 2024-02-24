Выше Салаха и Холанда: Мудрик оказался в топе интересного рейтинга
Украинец оказался одним из самых быстрых в текущем году.
Вингер Челси Михаил Мудрик попал в список самых быстрых футболистов в 2024 году.
Английский портал Give Me Sport представил рейтинг. Футболист сборной Украины занял третье место в рейтинге.
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Лидером списка стал защитник Реала Антонио Рюдигер, а на втором месте оказался нападающий дортмундской Боруссии Карим Адейеми.
Самые быстрые футболисты в 2024 году:
- Антонио Рюдигер – Реал Мадрид (36.7 км/ч);
- Карим Адейеми – Боруссия Дортмунд (36.65 км/ч);
- Михаил Мудрик – Челси (36.63 км/ч);
- Антони Гордон – Ньюкасл (36.61 км/ч);
- Усман Дембеле – ПСЖ (36.6 км/ч);
- Адама Траоре – Фулхэм (36.6 км/ч);
- Мохаммед Салах – Ливерпуль (36.6 км/ч);
- Дарвин Нуньес – Ливерпуль (36.53 км/ч);
- Мусса Диаби – Астон Вилла (36.52 км/ч);
- Рафаэль Леау – Милан (36.5 км/ч);
- Ашраф Хакими – ПСЖ (36.48 км/ч);
- Федерико Вальверде – Реал Мадрид (36.3 км/ч);
- Эрлинг Холанд – Манчестер Сити (36.22 км/ч);
- Нуну Тавареш – Ноттингем Форест (36.2 км/ч);
- Альфонсо Дэвис – Бавария (36.2 км/ч).
Ранее сообщалось, что Челси готов избавиться от Мудрика .
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