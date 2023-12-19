Довбик попал в ТОП-10 рейтинга игроков, которые быстрее всех забили 10 голов в Ла Лиге в XXI веке

В рамках семнадцатого тура чемпионата Испании Жирона разгромила Алавес (3:0). Лучшим игроком матча стал украинский форвард Артем Довбик, который оформил дубль.

Как сообщает OptaJose, футболист попал в рейтинг игроков, которые быстрее других забили 10 голов в Ла Лиге в 21-м веке.

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1-2. Роберт Левандовски, Джуд Беллингем – 10 матчей.

3. Златан Ибрагимович – 12 матчей.

4. Криштиану Роналду – 13 матчей.

5-6-7. Радамель Фалькао, Тони Санабрия, Пьер-Эмерик Обамеянг – 15 матчей.

8-9. Джузеппе Росси, Артем Довбик – 16 матчей.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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