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Довбик попал в ТОП-10 рейтинга игроков, которые быстрее всех забили 10 голов в Ла Лиге в XXI веке

Украинец покорил испанский чемпионат.
Сегодня, 10:24
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках семнадцатого тура чемпионата Испании Жирона разгромила Алавес (3:0). Лучшим игроком матча стал украинский форвард Артем Довбик, который оформил дубль.

Как сообщает OptaJose, футболист попал в рейтинг игроков, которые быстрее других забили 10 голов в Ла Лиге в 21-м веке.

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  • 1-2. Роберт Левандовски, Джуд Беллингем – 10 матчей.
  • 3. Златан Ибрагимович – 12 матчей.
  • 4. Криштиану Роналду – 13 матчей.
  • 5-6-7. Радамель Фалькао, Тони Санабрия, Пьер-Эмерик Обамеянг – 15 матчей.
  • 8-9. Джузеппе Росси, Артем Довбик – 16 матчей.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона артем довбик

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Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес
Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес

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