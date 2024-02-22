Одноклубник Мудрика выбрал одно из его качеств при создании идеального игрока Челси

Один из лидеров Челси в текущем сезоне Коул Палмер создал идеального игрока для "синих", опираясь на качества текущего состава лондонской команды.

Среди футболистов, которых отметил Палмер нашлось место и Михаилу Мудрику. От украинского вингера англичанин взял скорость.

Не забыл Коул и о себе, добавив для гипотетического футболиста свое умение бить левой ногой. Также игрок группы атаки выбрал для идеального исполнителя ментальность Тьяго Силвы, видение поля от Энцо Фернандеса и правую ногу Рахима Стерлинга.

Напомним, ранее сообщалось, что Мудрик уехал отдохнуть в Милан после очередного матча на скамейке Челс.

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