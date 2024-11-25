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Президент одного из клубов УПЛ выписал солидную премию сборной Украины

Геннадий Буткевич не обошел вниманием достижения национальной команды.
Сегодня, 13:31
Getty Images
Getty Images

Национальная сборная Украины по футболу после победы над сборной Албании в рамках Лиги наций получила солидный бонус.

Как сообщает ТаТоТаке, президент УАФ Андрей Шевченко пообещал команде бонус за победу в размере четверти миллиона евро. Но уже после матча команду в раздевалке ждал сюрприз, президент житомирского Полесья Геннадий Буткевич пообещал удвоить эти призовые.

По данным источника, Шевченко в общении со сборниками порекомендовал эти бонусы потратить на благотворительность.

Отметим, что в сборной Украины играли два футболиста Полесья – Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк.

Напомним, что несколько дней назад состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций, во время которой сборная Украины узнала своего соперника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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