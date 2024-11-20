Албания - Украина: видео голов и обзор матча Лиги наций 19.11.2024

В рамках 6-го тура Лиги Наций сборная Украины в гостях встретилась с Албанией.

Уже на 5-й минуте «желто-голубые» открыли счет в матче. Александр Зинченко ударом в одно касание с отскоком от газона отправил мяч в нижний угол ворот.

На 9-ой минуте коллектив Сергея Реброва удвоил свое преимущество. Роман Яремчук отреагировал на скидку от Ефима Конопли и головой в падении переправил мяч в сетку.

Во втором тайме появился повод для нервов. Анатолий Трубин нечаянно сфолил на Мирте Узуни и судья назначил пенальти. Его реализовал Надим Байрами.

К счастью, гол Байрами стал в матче последним.

Видео голов и лучших моментов матча Албания - Украина

Албания - Украина 1:2

Голы: Байрами (пенальти), 75 - Зинченко, 5, Яремчук, 9

xG: 1.18 - 1,37

Удары: 10 - 15

Удары в створ ворот: 3 - 8

Владение мячом: 54% - 46%

Албания: Стракоша - Митай, Айети, Исмайли, Балиу - Аслани, Рамадани (Туци, 76), Лячи - Мучи (Ходжа, 51), Даку (Узуни, 46), Асани (Байрами, 46).

Украина: Трубин - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля (Сыч, 76) - Калюжный, Мудрик (Таловеров, 85), Зинченко (Шапаренко, 69), Судаков, Гуцуляк (Назаренко, 85) - Яремчук (Довбик, 76).

Предупреждения: Байрами, Митай, Туци - Довбик

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!