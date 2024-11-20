Албания - Украина: видео голов и обзор матча Лиги наций 19.11.2024
В рамках 6-го тура Лиги Наций сборная Украины в гостях встретилась с Албанией.
Уже на 5-й минуте «желто-голубые» открыли счет в матче. Александр Зинченко ударом в одно касание с отскоком от газона отправил мяч в нижний угол ворот.
На 9-ой минуте коллектив Сергея Реброва удвоил свое преимущество. Роман Яремчук отреагировал на скидку от Ефима Конопли и головой в падении переправил мяч в сетку.
Во втором тайме появился повод для нервов. Анатолий Трубин нечаянно сфолил на Мирте Узуни и судья назначил пенальти. Его реализовал Надим Байрами.
К счастью, гол Байрами стал в матче последним.
Видео голов и лучших моментов матча Албания - Украина
Албания - Украина 1:2
Голы: Байрами (пенальти), 75 - Зинченко, 5, Яремчук, 9
xG: 1.18 - 1,37
Удары: 10 - 15
Удары в створ ворот: 3 - 8
Владение мячом: 54% - 46%
Албания: Стракоша - Митай, Айети, Исмайли, Балиу - Аслани, Рамадани (Туци, 76), Лячи - Мучи (Ходжа, 51), Даку (Узуни, 46), Асани (Байрами, 46).
Украина: Трубин - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля (Сыч, 76) - Калюжный, Мудрик (Таловеров, 85), Зинченко (Шапаренко, 69), Судаков, Гуцуляк (Назаренко, 85) - Яремчук (Довбик, 76).
Предупреждения: Байрами, Митай, Туци - Довбик
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