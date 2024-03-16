Наставник Боснии и Герцеговины: Мне кажется, что украинские СМИ недооценивают нас

Саво Милошевич думает, что его команда способна на большее.

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич поделился мыслями о поединке против Украины.

По словам серба, наши средства массовой информации недооценивают соперника "желто-голубых".

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"Не имеет значения, сколько стоят украинские игроки и где они играют. Их рыночная стоимость лишь означает, что они имеют хорошее индивидуальное качество. Такую команду можно победить, если хорошо играть как команда.

Я читал кое-что из того, что было написано в их СМИ. Мне кажется, что они нас немного недооценивают. Я рад этому. Я не люблю отвечать средствам массовой информации. Мы ответим на поле", - сказал Саво в комментарии боснийскому телевидению.

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