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Форвард сборной Боснии и Герцеговины поделился ожиданиями от игры против Украины

Эрмедин Демирович уже очень хочет сыграть с "желто-голубыми".
Сегодня, 10:23
Эрмедин Демирович / Getty Images
Эрмедин Демирович / Getty Images

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эрмедин Демирович высказался о предстоящей игре его команды против сборной Украины.

По словам Демировича, он с нетерпением ожидает противостояния с коллективом Сергея Реброва.

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"Я не могу передать словами, с каким нетерпением я жду эту игру. Я каждый день говорю об этом со своей семьей, братом, девушкой. Я хочу показать, что могу делать все то, что я делаю здесь, в Бундеслиге, сейчас в национальной сборной. Многие люди сомневались во мне и до сих пор сомневаются, думают, что я хорошо играю и забиваю голы только в клубе. Моя цель - убедить их и помочь сборной поехать на Евро.

Обычно домашний поединок является преимуществом. Мы играем перед своими людьми, друзьями, семьей, поэтому это может быть дополнительным толчком для каждого из наших игроков", - заявил форвард.

Также Эрмедин вспомнил и о поединках в отборе на прошлый Чемпионат мира между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

"Эти игры помогли нам, потому что мы частично познакомились с командой, но я думаю, что теперь все будет совсем по-другому. Давление другое, ставка более важна. Я думаю, что мы должны больше смотреть на себя, чем на все остальные команды, которые там будут", - резюмировал босниец.

Напомним, матч с Боснией состоится уже 21 марта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина евро-2024 Босния и Герцеговина

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