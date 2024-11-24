Флик раскритиковал Барселону за ничью с Сельтой

Немецкому специалисту не понравилось то, как его команда потеряла три очка.

В рамках 14-го тура Ла Лиги Барселона упустила победу над Сельтой , дважды пропустив в последние минуты матча.

По словам немецкого специалиста Ганси Флика, его команда провалила не только концовку встречи, но и в целом всю игру.

"Мы играли плохо не только последние десять минут игры. Мы в целом провели плохой матч.

Такие результаты могут происходить, и хотя мы этого не хотели, важно не падать духом и двигаться дальше. Это всего лишь одна игра. В последних матчах турнира мы набрали лишь одно очко из шести возможных, и этими показателями мы, мягко говоря, недовольны. Уверен, что каждый может играть лучше.

Результат - это отражение нашей игры. Если ты не выкладываешься на 100%, победу не одержать. Все очень просто. Надеюсь, эта неудача не скажется на нашей игре в Лиге чемпионов".

Также он высказался об удалении Марко Касадо на 75-ой минуте поединка.

"Удаление Касадо? Невозможно заменить футболиста, который только что получил желтую карточку.

Сегодня мы много ошибались, не хватало уверенности во время игры с мячом. Меня это удивило. Мы должны быть более агрессивными и уверенными при владении мячом. В следующих матчах нужно вернуться на свой уровень", - резюмировал Ганси.

Отметим, сейчас Барселона имеет на 4 очка больше чем Реал, но у «сливочных» матч в запасе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!