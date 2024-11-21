Сразу два футболиста заявили о своем желании присоединится к Барселоне

Рафаэль Леау и Джжонатан Дэвид не прочь поиграть в Ла Лиге.

Нападающий Лилля Джонатан Дэвид и вингер Милана Рафаэль Леау хотят играть в Барселоне, утверждает Mundo Deportivo.

Оба игрока, как утверждается, проявили интерес к переходу в каталонский клуб.

За Леау Барселона уже давно следит, и мнение руководства по поводу этого подписания единогласное - в клубе хотят видеть Леау.

А вот касательно Дэвида есть некоторые сомнения, однако никто не отрицает его высокую результативность. Однако сейчас сотрудники клуба продолжают оценивать канадца.

Ранее также сообщалось, что Ямаль не поможет Барселоне в ближайшем матче.

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