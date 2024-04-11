ПСЖ - Барселона 2:3 видео голов и лучших моментов матча 10.04.2024

В среду, 10 апреля, ПСЖ встречался на своем поле с Барселоной в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Соперники выдали поединок с пятью голами, в котором преимущество переходило от одного к другому, а итоговый успех праздновали каталонцы.

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Барселона открыла счет на 37-й минуте усилиями Рафиньи, но уже в начале второго тайма ПСЖ ответил двумя результативными ударами с небольшим интервалом от Усмана Дембеле и Витиньи.

Тем не менее на 62-й минуте Рафинье удалось выровнять положение, оформив дубль, а после Андреас Кристенсен точным ударом после подачи углового и вовсе вырвал победу для гостей.

Вашему вниманию видео всех голов матча ПСЖ - Барселона в 1/4 финала Лиги чемпионов:

ПСЖ - Барселона 2:3

Голы: Дембеле 48, Витинья 51 - Рафинья 37, 62, Кристенсен 77

ПСЖ: Доннарумма - Маркиньос, Эрнандес, Бералдо, Мендеш - Кан Ин (Заир-Эмери, 60), Витинья, Руис (Матиаш Рамуш, 85) - Дембеле, Асенсио (Баркола, 47), Мбаппе

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу - Роберто (Педри, 61), де Йонг (Кристенсен, 76), Гюндоган (Лопес, 86) - Ямал (Фелиш, 61), Левандовски, Рафинья (Торрес, 75)

Предупреждения: Витинья, Бералдо - Кубарси, Лопес, Роберто.

Источник: MEGOGO

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