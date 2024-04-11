ПСЖ - Барселона 2:3: обзор матча и результат игры 10.04.2024

В среду, 10 апреля, ПСЖ принимал на своем Барселону в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Команды устроили результативный поединок, в котором соперники поочередно отыгрывали отставание и выходили вперед, а победителем из противостояния вышли каталонцы.

Барселона имела отличную возможность выйти вперед в середине тайма, когда после ошибки Джанлуиджи Доннаруммы и удара Роберта Левандовски головой Нуну Мендеш вынес мяч практически с линии ворот. Тем не менее на 37-й минуте каталонцам все же удалось открыть счет - Рафинья получил мяч в штрафной после снова неудачной игры на выходе Доннаруммы и пробил под правую стойку.

В начале второй половины встречи ПСЖ быстро ответил двумя голами. Сначала Усман Дембеле точно пробил под перекладину, а после Витинья, получив мяч в штрафной, вывел уже парижан вперед.

Впрочем, по истечении часа игры каталонцы счет сравняли усилиями Рафиньи, который оформил дубль. Бразилец получил отличный заброс в штрафную от Педри и точно пробил в нижний угол. А победный для гостей результат на 77-й минуте обеспечил Андреас Кристенсен, замкнув головой подачу с углового.

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между Барселоной и ПСЖ состоится во вторник, 16 апреля.

Статистика матча ПСЖ - Барселона 1/4 финала Лиги чемпионов

ПСЖ - Барселона 2:3

Голы: Дембеле 48, Витинья 51 - Рафинья 37, 62, Кристенсен 77

Ожидаемые голы (xG): 1.23 - 1.78

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 18 - 15

Удары в створ: 6 - 6

Угловые: 7 - 5

Фолы: 14 - 8

Атаки: 125 - 82

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