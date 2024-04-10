Атлетико - Боруссия Д 2:1 результат и обзор матча Лиги чемпионов

"Матрасники" сделали задел перед второй игрой.

В рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов Атлетико принимал дома Боруссию Дортмунд.

На старте встречи мадридский коллектив вышел вперед благодаря голу Де Пауля, который перехватил пас Матсены и забил.

В середине тайма подопечные Симеоне увеличи преимущество. Им удалось запрессинговать соперника, затем Гризманн отдал пас на Лино, который забил.

После перерыва немецкий коллектив улучшил свою игру в атаке, которая позволила отыграть один мяч - героем эпизода стал Алле.

Атлетико удержал победу в один мяч, но судьба противостояния решится в Германии - матч пройдет 16 апреля.

Статистика матча Лиги чемпионов Атлетико - Боруссия Д

Атлетико - Боруссия Д - 2:1

Голы: Де Пауль, 4, Лино, 32 - Алле, 81

xG: 2.1 - 0.89

Удары: 14 - 12

Удары в створ ворот: 9-5

Владение мячом: 34% - 66%

Атлетико: Облак - Витсель (Савич, 90+1), Хименес, Аспиликуэта - Молина (Рикельме, 90), Льоренте, Коке, Де Пауль (Корреа, 79), Лино (Сауль, 90) - Мората (Барриос, 63), Гризманн.

Боруссия Д: Кобель - Рьерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен - Забитцер (Ройс, 84), Джан (Озджан, 84) - Санчо, Нмеча, Адееми (Байно-Гиттенс, 73) - Фюллькруг (Алле, 60).

Предупреждения: Лино, Льоренте, Хименес - Джан, Матсен

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