iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетико - Боруссия Д 2:1 результат и обзор матча Лиги чемпионов

"Матрасники" сделали задел перед второй игрой.
Вчера, 23:59
Атлетико - Боруссия Дортмунд / Getty Images
Атлетико - Боруссия Дортмунд / Getty Images

В рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов Атлетико принимал дома Боруссию Дортмунд.

На старте встречи мадридский коллектив вышел вперед благодаря голу Де Пауля, который перехватил пас Матсены и забил.

В середине тайма подопечные Симеоне увеличи преимущество. Им удалось запрессинговать соперника, затем Гризманн отдал пас на Лино, который забил.

После перерыва немецкий коллектив улучшил свою игру в атаке, которая позволила отыграть один мяч - героем эпизода стал Алле.

Атлетико удержал победу в один мяч, но судьба противостояния решится в Германии - матч пройдет 16 апреля.

Статистика матча Лиги чемпионов Атлетико - Боруссия Д

Атлетико - Боруссия Д - 2:1
Голы: Де Пауль, 4, Лино, 32 - Алле, 81

xG: 2.1 - 0.89
Удары: 14 - 12
Удары в створ ворот: 9-5
Владение мячом: 34% - 66%

Атлетико: Облак - Витсель (Савич, 90+1), Хименес, Аспиликуэта - Молина (Рикельме, 90), Льоренте, Коке, Де Пауль (Корреа, 79), Лино (Сауль, 90) - Мората (Барриос, 63), Гризманн.

Боруссия Д: Кобель - Рьерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен - Забитцер (Ройс, 84), Джан (Озджан, 84) - Санчо, Нмеча, Адееми (Байно-Гиттенс, 73) - Фюллькруг (Алле, 60).

Предупреждения: Лино, Льоренте, Хименес - Джан, Матсен

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Боруссия Дортмунд

Статьи по теме

Гол Де Пауля после грубой ошибки соперника: видео голов в матче Атлетико - Боруссия Д Гол Де Пауля после грубой ошибки соперника: видео голов в матче Атлетико - Боруссия Д
Атлетико - Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 10.04.2024 Атлетико - Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 10.04.2024
Барселона с дублем Рафиньи одержала гостевую победу над ПСЖ Барселона с дублем Рафиньи одержала гостевую победу над ПСЖ
Довбик в четвертый раз в сезоне признан игроком месяца в Жироне Довбик в четвертый раз в сезоне признан игроком месяца в Жироне
Помочь журналистам

Видео

Лунин пропустил трижды в безумной перестрелке Реала и Манчестер Сити: видео голов и обзор матча
Лунин пропустил трижды в безумной перестрелке Реала и Манчестер Сити: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:01
Барселона с дублем Рафиньи одержала гостевую победу над ПСЖ
Вчера, 23:59
Лига Чемпионов23:59
Атлетико в игре с тремя голами переиграл Боруссию в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Европа23:32
Довбик в четвертый раз в сезоне признан игроком месяца в Жироне
23:27
Украинец Казаков разгромно проиграл и вылетел на старте квалификации к Чемпионату мира
Бокс23:14
Фьюри спрогнозировал, как завершился бы бой с Усиком, если бы он выпил 7,5 литров пива
Лига Чемпионов22:37
Гол Де Пауля после грубой ошибки соперника: видео голов в матче Атлетико - Боруссия Д
Европа22:24
Сказал - сделал: Экс-тренер Шахтера сдержал обещание игроку, оригинально отблагодарив за победу
Бокс22:20
Фьюри назвал свое "секретное оружие" в лагере перед боем с Усиком
Бокс22:12
"Его будет сложно победить": Чемпион высказался об Усике перед боем с Фьюри
Лига Чемпионов21:52
ПСЖ - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 10.04.2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK