Атлетико - Боруссия Д 2:1 результат и обзор матча Лиги чемпионов
В рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов Атлетико принимал дома Боруссию Дортмунд.
На старте встречи мадридский коллектив вышел вперед благодаря голу Де Пауля, который перехватил пас Матсены и забил.
В середине тайма подопечные Симеоне увеличи преимущество. Им удалось запрессинговать соперника, затем Гризманн отдал пас на Лино, который забил.
После перерыва немецкий коллектив улучшил свою игру в атаке, которая позволила отыграть один мяч - героем эпизода стал Алле.
Атлетико удержал победу в один мяч, но судьба противостояния решится в Германии - матч пройдет 16 апреля.
Статистика матча Лиги чемпионов Атлетико - Боруссия Д
Атлетико - Боруссия Д - 2:1
Голы: Де Пауль, 4, Лино, 32 - Алле, 81
xG: 2.1 - 0.89
Удары: 14 - 12
Удары в створ ворот: 9-5
Владение мячом: 34% - 66%
Атлетико: Облак - Витсель (Савич, 90+1), Хименес, Аспиликуэта - Молина (Рикельме, 90), Льоренте, Коке, Де Пауль (Корреа, 79), Лино (Сауль, 90) - Мората (Барриос, 63), Гризманн.
Боруссия Д: Кобель - Рьерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен - Забитцер (Ройс, 84), Джан (Озджан, 84) - Санчо, Нмеча, Адееми (Байно-Гиттенс, 73) - Фюллькруг (Алле, 60).
Предупреждения: Лино, Льоренте, Хименес - Джан, Матсен
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