Тухель заявил, что судья должен был давать пенальти за игру рукой защитника Арсенала
Главный тренер Баварии Томас Тухель не понимает, почему главный арбитр матча Гленн Нюберг не дал пенальти.
Напомним, что в поединке между Арсеналом и Баварией защитник хозяев Габриэль взял мяч в руку в собственной штрафной после свистка. Однако судья отказался давать за это пенальти и позволил "канонирам" ввести мяч в игру.
Arsenal fans crying for a penalty???— The Kop Times (@TheKopTimes8) April 9, 2024
Bayern were actually robbed here 😳😳😳pic.twitter.com/3CYgI8lO8M
"Судья допустил огромную ошибку – был пенальти за игру руками. Безумная ситуация: соперник опускает мяч на газон, арбитр свистит, а потом защитник берет мяч в руки.
Что меня разозлило, так это объяснение судьи на поле. Он сказал нашим игрокам, что это была "детская ошибка", что он не даст за такое пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Это просто ужасное объяснение! Детская ошибка, взрослая – какая разница? Мы очень злы, потому что это серьезное решение, и оно против нас", – приводит слова Тухеля Фабрицио Романо.
С обзором поединка Арсенал - Бавария вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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