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Тухель заявил, что судья должен был давать пенальти за игру рукой защитника Арсенала

Арбитр назвал это детской ошибкой.
Сегодня, 08:55
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Главный тренер Баварии Томас Тухель не понимает, почему главный арбитр матча Гленн Нюберг не дал пенальти.

Напомним, что в поединке между Арсеналом и Баварией защитник хозяев Габриэль взял мяч в руку в собственной штрафной после свистка. Однако судья отказался давать за это пенальти и позволил "канонирам" ввести мяч в игру.

"Судья допустил огромную ошибку – был пенальти за игру руками. Безумная ситуация: соперник опускает мяч на газон, арбитр свистит, а потом защитник берет мяч в руки.

Что меня разозлило, так это объяснение судьи на поле. Он сказал нашим игрокам, что это была "детская ошибка", что он не даст за такое пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Это просто ужасное объяснение! Детская ошибка, взрослая – какая разница? Мы очень злы, потому что это серьезное решение, и оно против нас", – приводит слова Тухеля Фабрицио Романо.

С обзором поединка Арсенал - Бавария вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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