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Тен Хаг: В следующем сезоне Манчестер Юнайтед не будет бороться за чемпионство

"Красные дьяволы" пока не в состоянии бросить вызов сильнейшим клубам Англии.
Сегодня, 12:40
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

С момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году Манчестер Юнайтед ни разу не становился чемпионом Англии, лишь два раза финишировав на втором месте.

По мнению главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага, в следующем сезоне ситуация не поменяется - клубу нужно еще больше времени и больше трансферов, чтобы стать сильнее.

"Когда у нас доступны все игроки, мы соревнуемся за место в первой четверке. Мы можем приблизиться к первым двум местам, если хорошо проведем трансферное окно. Мы должны усилиться на ключевых позициях, а также улучшить глубину состава", - цитирует нидерландца Фабрицио Романо.

На данный момент Манчестер Юнайтед занимает шестое место Английской Премьер-лиги, имея 53 очка после 33-х сыгранных туров.

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В субботу, 27 апреля, команда тен Хага на Олд Траффорд примет Бернли. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Ранее Эрик тен Хаг встал на защиту Маркуса Рэшфорда, заявив, что футболист в состоянии забивать до 30 голов за сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Эрик тен Хаг

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