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Тен Хаг: Рэшфорд способен забивать 25-35 голов каждый сезон

Нидерландец высоко оценивает талант английского футболиста.
Сегодня, 10:59
Маркус Рэшфорд и Эрик тен Хаг / Getty Images
Маркус Рэшфорд и Эрик тен Хаг / Getty Images

Наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поделился мыслями о Маркусе Рэшфорде, который проводит значительно более слабый сезон по сравнению с прошлым.

По словам специалиста, несмотря на спад, англичанин способен играть на уровне лучших бомбардиров мира.

«Маркус Рэшфорд способен каждый сезон забивать от 25 до 35 голов. У него есть для этого все возможности

Я уверен в этом на 100 процентов", - заявил Эрик.

В текущем сезоне у Маркуса 8 голов и 5 ассистов в 40 матчах во всех турнирах. Для сравнения, в прошлой кампании было 30 голов и 10 ассистов в 50 матчах.

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