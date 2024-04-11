Президент УЕФА: Я получал угрозы из-за Суперлиги

Президент УЕФА Александр Чеферин сделал неожиданное заявление относительно Суперлиги.

По словам функционера, из-за своих предыдущих высказываний о турнире "имени Флоренитно Переса" он получал прямые и не прямые угрозы.

"Да, прямые и косвенные угрозы, но также было предложение. Угрозы были такими: "мы сильные и влиятельные, мы будем судиться с вами, вы будете открывать уголовные дела, вы не знаете, с кем имеете дело". И подобные. И предложение было пересесть на другую сторону. Все это услышала моя жена, которая была со мной в машине, когда мне звонили", - заявил словенец в интервью изданию Infolibre.

Напомним, ранее сообщалось, что Суперлига должна изменить свое название.

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