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Президент УЕФА: Я получал угрозы из-за Суперлиги

Александр Чеферин сделал неожиданное заявление.
Вчера, 21:59
Александр Чеферин / Getty Images
Александр Чеферин / Getty Images

Президент УЕФА Александр Чеферин сделал неожиданное заявление относительно Суперлиги.

По словам функционера, из-за своих предыдущих высказываний о турнире "имени Флоренитно Переса" он получал прямые и не прямые угрозы.

"Да, прямые и косвенные угрозы, но также было предложение. Угрозы были такими: "мы сильные и влиятельные, мы будем судиться с вами, вы будете открывать уголовные дела, вы не знаете, с кем имеете дело". И подобные. И предложение было пересесть на другую сторону. Все это услышала моя жена, которая была со мной в машине, когда мне звонили", - заявил словенец в интервью изданию Infolibre.

Напомним, ранее сообщалось, что Суперлига должна изменить свое название.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига уефа

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