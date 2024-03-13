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Суперлига будет вынуждена изменить свое название

Европейский Союз принял решение в пользу другого турнира с аналогичным названием.
Сегодня, 17:25
Суперліга
Суперліга

Проект Европейской футбольной Суперлиги будет вынужден искать новый брендинг.

Как сообщает The Telegraph, еще не запущенный турнир должен сменить название из-за решения Европейского Союза, который постановил, что бренд Суперлига уже принадлежит чемпионату Дании с таким названием.

Представитель датского элитного дивизиона Клаус Томсен прокомментировал данное решение.

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"Мы очень рады, что орган ЕС, отвечающий за товарные знаки, согласился с тем, что бренд Суперлиги в ЕС будет нарушать ценность, которую датские клубы вложили в свою Суперлигу", - сказал Томсен, занимающий должность исполнительного директора датского чемпионата".

Напомним, ранее сообщалось, что идею создания единого чемпионата, который объединит все топ-клубы Европы поддерживает большое количество болельщиков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига дания

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