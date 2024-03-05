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Идею Суперлиги поддерживают 72% болельщиков - Kicker

Популярность проекта несколько выросла.
Сегодня, 20:35
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images

Идея создания Суперлиги стала более популярна среди болельщиков, пишет Kicker.

Немецкое издание опубликовало результаты опроса французского центра Opinion Way, которое опросило более шесть тысяч болельщиков в Западной Европе.

По итогу оказалось, что идею Суперлиги поддерживают уже 72% респондентов. Наивысший процент поддержки в Испании, а наименший в Англии и Германии.

Кроме того специалисты центра пришли к выводу, что Суперлига популярна среди молодых болельщиков. Поддержка проекта падает среди болельщиков с повышением их возраста.

Ранее также сообщалось, что Бавария уже оценила будущий трансфер лидера Милана.

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