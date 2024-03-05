В Баварии оценили, во сколько обойдется трансфер лидера Милана

Мюнхенцы уже выделили средства на подписание Тео.

Бавария рассматривает левого защитника Милана Тео Эрнандеса в качестве потенциальной замены защитнику Альфонсо Дэвису, который может перейти в Реал летом.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, мюнхенцы уже связывались с агентами француза. Ожидается, что стоимость сделки составит около 60-70 миллионов евро с учетом бонусов.

Читай также: В Милане определились с суммой, за которую готовы продать Леау

Бавария уверена, что Эрнандес готов к новым вызовам. Контракт Тео с Миланом истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне француз забил четыре гола и отдал девять ассистов в 34 матчах во всех турнирах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!