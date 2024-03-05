iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В Баварии оценили, во сколько обойдется трансфер лидера Милана

Мюнхенцы уже выделили средства на подписание Тео.
Сегодня, 19:54
Тео Эрнандес / Getty Images
Тео Эрнандес / Getty Images

Бавария рассматривает левого защитника Милана Тео Эрнандеса в качестве потенциальной замены защитнику Альфонсо Дэвису, который может перейти в Реал летом.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, мюнхенцы уже связывались с агентами француза. Ожидается, что стоимость сделки составит около 60-70 миллионов евро с учетом бонусов.

Читай также: В Милане определились с суммой, за которую готовы продать Леау

Бавария уверена, что Эрнандес готов к новым вызовам. Контракт Тео с Миланом истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне француз забил четыре гола и отдал девять ассистов в 34 матчах во всех турнирах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Милан Тео Эрнандес

Статьи по теме

Стали известны причины неудачных переговоров Баварии с Дэвисом о продлении контракта Стали известны причины неудачных переговоров Баварии с Дэвисом о продлении контракта
Бавария постарается продлить контракт с ключевым игроком Бавария постарается продлить контракт с ключевым игроком
Почти уговорили: Стало известно, куда перейдет Алонсо Почти уговорили: Стало известно, куда перейдет Алонсо
Реал подготовил предложение Баварии по Дэвису Реал подготовил предложение Баварии по Дэвису
Помочь журналистам

Видео

Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс
Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа20:51
В Барселоне крайне обеспокоены очередной травмой Педри
Европа20:35
Идею Суперлиги поддерживают 72% болельщиков - Kicker
Европа20:20
Горячая девушка Деле Алли приняла участие в фотосессии для британского бренда одежды
Европа19:54
В Баварии оценили, во сколько обойдется трансфер лидера Милана
Формула 119:50
И сразу еще одно обвинение: Президент ФИА пытался сорвать Гран-при Лас-Вегаса
Европа19:23
Тренер Интера выступил с заявлением касаемо своего будущего в клубе
Теннис19:19
Бывшая первая ракетка мира возвращается в большой теннис
Автоспорт18:55
В Саудовской Аравии строят новый автодром, который "раздвинет существующие границы"
Бокс18:51
Бокс: расписание боев
Европа18:45
Легенда Манчестер Юнайтед призвал Эванса покинуть клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK