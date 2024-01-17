Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?
Рассказываем, что нужно знать про новый потенциальный турнир.
Несколько недель назад футбольное общество взбудоражилось - была объявлена европейская Суперлига.
Европейский суд в конце декабря опубликовал решение, что любой турнир, который будет конкурировать с УЕФА, является легальным.
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Руководство Суперилиги моментально представило проект всего турнира.
На ISPORT доступен список клубов, которые выступили против Суперлиги.
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