CEO Суперлиги: Мы легко найдем 64 клуба для участия в турнире

Генеральный директор, возродившейся Суперлиги, Бернд Райхарт поделился мыслями о перспективах проекта Флорентино Переса.

Райхарт уверен, что им с легкостью удастся найти 64 клуба, которые будут участвовать в турнире.

"Мы убеждены, что легко найдем 64 команды для игры в Европейской Суперлиге. Мы хотим дальше развивать предложение, ведь теперь клубы могут не бояться санкций.

Германия также испытывает давление на международной арене, особенно со стороны АПЛ. Мы считаем, что наше предложение - очень хорошая возможность клубам стать сильнее, получить еще одну опору", - цитирует слова Бернда немецкое издание Die Welt.

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