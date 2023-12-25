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CEO Суперлиги: Мы легко найдем 64 клуба для участия в турнире

Бернд Райхарт уверен в успехе проекта.
Сегодня, 10:56
Бернд Райхарт / Getty Images
Бернд Райхарт / Getty Images

Генеральный директор, возродившейся Суперлиги, Бернд Райхарт поделился мыслями о перспективах проекта Флорентино Переса.

Райхарт уверен, что им с легкостью удастся найти 64 клуба, которые будут участвовать в турнире.

"Мы убеждены, что легко найдем 64 команды для игры в Европейской Суперлиге. Мы хотим дальше развивать предложение, ведь теперь клубы могут не бояться санкций. 

Германия также испытывает давление на международной арене, особенно со стороны АПЛ. Мы считаем, что наше предложение - очень хорошая возможность клубам стать сильнее, получить еще одну опору", - цитирует слова Бернда немецкое издание Die Welt.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига Бернд Райхарт

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