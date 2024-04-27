Шовковский - о волевой победе над Днепром-1: Благодарен ребятам за то, что терпели

В рамках 26-го тура УПЛ Динамо в меньшинстве на выезде одолело Днепр-1 благодаря голу в компенсированное время.

Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский высказался об игре своих подопечных в последней встрече. Украинский специалист поблагодарил игроков за то, что в этом матче они проявили терпение.

"В первую очередь мы сделали еще один важный шаг, и понимание этой победы придет, я думаю, позже. Но главное то, что мы остаемся в игре. Я благодарен своим ребятам, что они терпели, что они пытались пройти плотную оборону.

В 1-м тайме мы имели несколько неплохих возможностей для того, чтобы открыть счет, при этом допустили ошибку в обороне - я считаю, что детскую - и подарили гол сопернику.

Они агрессивно были настроены, пытались направлять атаку в какую-то сторону и потом активно нас прессинговать, активно атаковать.

Нам, можно сказать, многое удавалось, но мы понимаем, что играли с командой, которая претендует на медали, и у них есть своя задача.

Во 2-м тайме мы сделали несколько корректив, и нам удалось забить гол важный, который дал нам дополнительную мотивацию, дополнительный стимул.

Ну а дальше мы уже дожали соперника, хотя концовка была просто сумасшедшая - и пенальти, который мы считали, что он был, и потом удаление сразу.

Но мы терпели до конца, стремились обязательно победить - нам это удалось. Двигаемся дальше. У нас еще осталось 5 матчей, нам надо побеждать", - заявил Шовковский в комментарии FootballHub.

Отметим, что сейчас Динамо отстает от Шахтера на 4 очка, имея впереди очную встречу с "горняками".

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