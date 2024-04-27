Вест Хэм - Ливерпуль: Обзор и результат матча Чемпионата Англии 27.04.2024

"Красные" не смогли переиграть соперника даже с их помощью.

В рамках 35-го тура Чемпионата Англии Вест Хэм на своем поле встретился с Ливерпулем.

«Красные» играли лучше по сравнению с дерби против Эвертона на неделе, имели несколько моментов во время первого тайма, в частности, могли претендовать на пенальти, если бы за несколько мгновений до попадания мяча в руку игрока «молотбойцев» не забежал в офсайд Луис Диас.

А вот, коллектив Дэвида Мойеса воспользовался своей, по сути, единственной возможностью в первом тайме. Джаррод Боуэн оказался совершенно один после подачи углового в штрафной площадке и довольно легко переправил мяч в сетку ворот Алиссона.

Во втором тайме, мерсисайдцы быстро отыгрались благодаря Энди Робертсону, а затем и вышли вперед после серии забавных рикошетов от Анджело Огбонны, Эмерсона и Альфонсо Ареоля, но ближе к завершению матча Мичейл Антонио вновь восстановил паритет в счете.

После этого у Ливерпуля было несколько не очень опасных возможностей, например, удар Харви Элиотта в стойку, но вырвать победу не удалось.

Статистика матча чемпионата Англии Вест Хэм - Ливерпуль

Вест Хэм - Ливерпуль 2:2

Голы: Бовен, 43, Антонио, 78 - Робертсон, 48, Ареоля (автогол), 65

xG: 0.82 - 1.70

Удары: 11 - 28

Удары в створ ворот: 9 - 8

Владение мячом: 28% - 72%

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