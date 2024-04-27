Днепр-1 - Динамо 1:2 видео голов и лучших моментов матча 27.04.2024

Столичный коллектив сумел не только отыграться, а еще и завоевать победу, играя в конце встречи в меньшинстве.

В Днепре состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором Динамо добыло волевую победу над Днепром-1 со счетом 2:1.

В конце первого тайма Алексей Гуцуляк вывел вперед команду Юрия Максимова. Однако на старте второй половины поединка Владислав Кабаев восстановил паритет.

На 88-й минуте Александр Тымчик увидел перед собой красную карточку, но это не помешало Владиславу Ванату вырвать для своего команды три очка.

Вашему вниманию видео всех голов матча Днепр-1 - Динамо в двадцать шестом туре УПЛ:

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Днепр-1 - Динамо 1:2

Голы: Гуцуляк, 43 - Кабаев, 49, Ванат, 90+1.

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 3 - 7

Удары в створ: 2 - 5

Фолы: 9 - 7

Атаки: 35- 46

Днепр-1: Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич - Бабенко, Рубчинский (Горбунов, 84), Мирошниченко (Гаджиев, 90+3), Леднев, Очеретько - Гуцуляк.

Динамо: Бущан - Тымчик, Попов, Михавко (Дячук, 66), Вивчаренко - Андриевский (Бражко, 59), Шапаренко (Шепелев, 82), Буяльский - Ярмоленко (Волошин, 59), Ванат, Кабаев (Супряга, 82).

Предупреждения: Сарапий, Мирошниченко, Сваток, Гаджиев - Шапаренко, Андриевский, Ярмоленко, Дячук.

Удаление: Тымчик, 88 (Динамо, прямая красная карточка).

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