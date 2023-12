Футбол свободен: организаторы Суперлиги отреагировали на решение суда Европейского союза

Суд Европейского союза постановил, что правила УЕФА и ФИФА, которыми они "злоупотребляют", противоречат законодательству ЕС.

В заявлении суда говорится, что такие правила "противоречат закону о конкуренции и свободе предоставления услуг".

Как сообщает Sky Sports, A22, компания, созданная для оказания помощи в проведении Суперлиги, после вынесения решения опубликовала комментарии своего генерального директора Бернда Райхарта.

"Мы выиграли #правосоревноваться. Монополия УЕФА закончилась. Футбол СВОБОДЕН. Клубы теперь свободны от угрозы санкций и ​могут сами определять свое будущее".

"Болельщикам: мы предлагаем бесплатный просмотр всех матчей Суперлиги. Клубам: доходы и расходы солидарности будут гарантированы".

