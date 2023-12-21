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Футбол свободен: организаторы Суперлиги отреагировали на решение суда Европейского союза

Компания, которая помогает с организацией турнира, очень обрадовалась.
Сегодня, 12:23
А22 / https://twitter.com/A22Sports
А22 / https://twitter.com/A22Sports

Суд Европейского союза постановил, что правила УЕФА и ФИФА, которыми они "злоупотребляют", противоречат законодательству ЕС.

В заявлении суда говорится, что такие правила "противоречат закону о конкуренции и свободе предоставления услуг".

Как сообщает Sky Sports, A22, компания, созданная для оказания помощи в проведении Суперлиги, после вынесения решения опубликовала комментарии своего генерального директора Бернда Райхарта.

"Мы выиграли #правосоревноваться. Монополия УЕФА закончилась. Футбол СВОБОДЕН. Клубы теперь свободны от угрозы санкций и ​могут сами определять свое будущее".

"Болельщикам: мы предлагаем бесплатный просмотр всех матчей Суперлиги. Клубам: доходы и расходы солидарности будут гарантированы".

На пути А22 есть много препятствий. К ним относятся воля клубов, существующие соглашения между Ассоциацией европейских клубов (АЕК) и УЕФА, а также тот факт, что существование совместного предприятия между АЕК и УЕФА по коммерческим вопросам, по крайней мере, бросает вызов утверждениям А22 о монополии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига уефа фифа

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