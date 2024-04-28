С тренером Порту могут расторгнуть контракт из-за Виллаш-Боаша

Существует вероятность, что Сержиу Консейсау может уйти с поста главного тренера Порту по обоюдному согласию без выплаты компенсации.

По данным журналиста Фабрицио Романо, причиной этого может стать победа Андре Виллаш-Боаша на выборах президента клуба.

Читай также: Нападающий Порту летом пополнит состав Интера

Ранее на этой неделе Консейсау продлил контракт с Порту до 2028 года при прежнем президенте клуба Жорже Пинту да Коште.

Напомним, после 30 матчей Порту занимает третье место в чемпионате Португалии, отставая от лидирующего Спортинга на 18 очков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!