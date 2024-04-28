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С тренером Порту могут расторгнуть контракт из-за Виллаш-Боаша

Смена президента повлияет на будущее наставника.
Сегодня, 10:19
Сержиу Консейсау / Getty Images
Сержиу Консейсау / Getty Images

Существует вероятность, что Сержиу Консейсау может уйти с поста главного тренера Порту по обоюдному согласию без выплаты компенсации.

По данным журналиста Фабрицио Романо, причиной этого может стать победа Андре Виллаш-Боаша на выборах президента клуба.

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Ранее на этой неделе Консейсау продлил контракт с Порту до 2028 года при прежнем президенте клуба Жорже Пинту да Коште.

Напомним, после 30 матчей Порту занимает третье место в чемпионате Португалии, отставая от лидирующего Спортинга на 18 очков. 

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