С тренером Порту могут расторгнуть контракт из-за Виллаш-Боаша
Смена президента повлияет на будущее наставника.
Существует вероятность, что Сержиу Консейсау может уйти с поста главного тренера Порту по обоюдному согласию без выплаты компенсации.
По данным журналиста Фабрицио Романо, причиной этого может стать победа Андре Виллаш-Боаша на выборах президента клуба.
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Ранее на этой неделе Консейсау продлил контракт с Порту до 2028 года при прежнем президенте клуба Жорже Пинту да Коште.
Напомним, после 30 матчей Порту занимает третье место в чемпионате Португалии, отставая от лидирующего Спортинга на 18 очков.
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