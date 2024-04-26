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Нападающий Порту летом пополнит состав Интера

Тареми присоединится к чемпионам Италии в статусе свободного агента.
Вчера, 22:48
Мехди Тареми / Getty Images
Мехди Тареми / Getty Images

Нападающий Порту Мехди Тареми будущим летом станет игроком миланского Интера.

Иранский форвард, у которого в июне истекает контракт с португальским клубом, пополнит состав "нерадзурри" в статусе свободного агента.

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Чемпионы Италии и 31-летний футболист уже согласовали условия будущего сотрудничества, о чем проинформировали Порту.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, нападающий подпишет с Интером контракт, рассчитанный на два года - до июня 2026 года. Также договор будет включать возможность его продления еще на один сезон.

Отметим, что в нынешней кампании Тареми провел за Порту во всех турнирах 30 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Интер ведет переговоры о продлении контракта с ключевым полузащитником.

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