Интер ведет переговоры о продлении контракта с ключевым полузащитником

Барелла получил предложение о подписании нового договора с чемпионами Италии.

Миланский Интер заинтересован в подписании нового долгосрочного контракта с основным полузащитником команды Николо Бареллой.

Как сообщает журналист Николо Скира, стороны уже ведут переговоры о заключении нового трудового договора, который будет рассчитан до 2029 года.

Заработная плата 27-летнего футболиста составит 6,5 миллионов евро в год плюс бонусы.

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Действующий контракт хавбека с чемпионами Италии рассчитан до лета 2026 года.

Отметим, что в нынешнем сезоне Барелла провел в составе Интера во всех турнирах 43 матча, записав на свой счет два гола и семь ассистов.

Ранее сообщалось, что президент Интера собирается взять многомиллионный кредит, чтобы закрыть другой кредит.

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