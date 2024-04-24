iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

У - Уважение: Барелла остановил фанатов Интера, скандировавших оскорбления в адрес игрока Милана

В отличие от своего соперника, хавбек "змеев" не стал потакать провокациям.
Сегодня, 11:34
Николо Барелла / Getty Images
Николо Барелла / Getty Images

Судьба чемпионского титула в Италии решилась за пять туров до финиша.

Интер завоевал юбилейное двадцатое чемпионство, за которую клуб получит вторую звезду на эмблему. И сделали это "нерадзурри" в рамках миланского дерби с Миланом, победив своего соседа со счетом 2:1.

После матча "змеи" провели традиционное празднование с фанатами, которые гуляли всю ночь.

В какой-то момент болельщики стали скандировать "Ты с*кин сын", упоминая при этом защитника "россонери" Тео Эрнандеса.

Они явно помнят, как два года назад во время чемпионского парада Милана француз кричал в микрофон: "Интеристы, идите нах*й".

Однако среди игроков нашелся тот, кто решил это пресечь - Николо Барелла, стоя с мегафоном в руках, жестами дал понять фанатам, что им стоит прекратить это скандирование. Вместо этого он начал кричалку в честь своего одноклубника Дензела Думфриса.

Читай также: Президент Интера собирается взять многомиллионный кредит, чтобы закрыть другой кредит

Стоит также отметить, что за счет победы над Миланом Интер повторил рекордную серию в рамках миланского дерби.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Милан Серия А Тео Эрнандес Николо Барелла

Статьи по теме

Форвард Милана договорился о переходе в клуб МЛС Форвард Милана договорился о переходе в клуб МЛС
Шевченко: Судаков - большой талант, который заиграл бы в Серии А или АПЛ Шевченко: Судаков - большой талант, который заиграл бы в Серии А или АПЛ
Милан - Интер 1:2: видео голов и лучших моментов матча Серии А Милан - Интер 1:2: видео голов и лучших моментов матча Серии А
Шевченко назвал преимущества и недостатки лидера Милана Шевченко назвал преимущества и недостатки лидера Милана
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Бокс12:15
Бокс: расписание боев
Бокс12:14
"Собираюсь сделать свою работу": Мунгия оценил свои шансы в бою с Альваресом
Другие страны11:56
Бывшего форварда сборной Аргентины госпитализировали из-за болей в груди
Бокс11:40
Гарсия выразил готовность провести реванш с Дэвисом при одном условии
Европа11:34
У - Уважение: Барелла остановил фанатов Интера, скандировавших оскорбления в адрес игрока Милана
Бокс10:52
"Нет особой уверенности": Промоутер Усика сомневается, что Фьюри согласится на реванш
НБА10:50
Брат Йокича ударил фаната во время матча Денвер - Лейкерс, НБА и полиция ведут расследования
Формула 110:13
Личный автомобиль Айртона Сенны был выставлен на продажу
Европа09:59
Названа сумма, за которую Реал готов отпустить Лунина
НБА09:45
Тайриз Мэкси - самый прогрессирующий игрок года в НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK