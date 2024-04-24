У - Уважение: Барелла остановил фанатов Интера, скандировавших оскорбления в адрес игрока Милана

В отличие от своего соперника, хавбек "змеев" не стал потакать провокациям.

Судьба чемпионского титула в Италии решилась за пять туров до финиша.

Интер завоевал юбилейное двадцатое чемпионство, за которую клуб получит вторую звезду на эмблему. И сделали это "нерадзурри" в рамках миланского дерби с Миланом, победив своего соседа со счетом 2:1.

После матча "змеи" провели традиционное празднование с фанатами, которые гуляли всю ночь.

В какой-то момент болельщики стали скандировать "Ты с*кин сын", упоминая при этом защитника "россонери" Тео Эрнандеса.

Они явно помнят, как два года назад во время чемпионского парада Милана француз кричал в микрофон: "Интеристы, идите нах*й".

Однако среди игроков нашелся тот, кто решил это пресечь - Николо Барелла, стоя с мегафоном в руках, жестами дал понять фанатам, что им стоит прекратить это скандирование. Вместо этого он начал кричалку в честь своего одноклубника Дензела Думфриса.

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Стоит также отметить, что за счет победы над Миланом Интер повторил рекордную серию в рамках миланского дерби.

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