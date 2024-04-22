Интер в жарком матче справился с Миланом и стал чемпионом Италии

В понедельник, 22 апреля, Интер встречался в дерби с Миланом. В этом матче "нерадзурри" станут чемпионами Италии в случае победы.

"Нерадзурри" сразу поджали хозяев, но первый удар прошел выше створа ворота. Затем Милан, казалось, выровнял игру, но Ачерби с углового открыл счет.

Источник: Getty Images

После этого Интер мог сразу забивать еще раз, но мяч никак не шел в створ ворот Меньяна. До конца тайма команды еще обменялись моментами, но ушли на перерыв при минимальном преимуществе гостей.

Четыре минуты понадобилось Тюраму, чтобы удвоить преимущество своей команды. После этого обе команды успокоились, и зрителям пришлось ждать до 80-й минуты, когда Милан голом Томори вернул интригу в матч.

Источник: Getty Images

После гола Милан оживился, Окафор имел классный момент, но Зоммер спас, а дальше просто не хватило сил. Зато хватило сил на потасовку, атмосфера под конец матч и так была накалена, а в итоге Эрнандес сецпился с Дамфрисом, и оба получили по красной карточке. А потом и Калабрия свою схлопотал, но уже за грубый фол.

Но после финального свистка Интер в 20-й раз в своей истории становится чемпионом Италии.

Статистика матча Милан - Интер 33-го тура Серии А

Милан - Интер 1:2

Голы: Томори, 80 - Ачерби, 18, Тюрам, 49

Ожидаемые голы (xG): 2.73 - 1.89

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 15 - 11

Удары в створ: 6 - 3

Угловые: 5 - 3

Фолы: 19 - 10

Милан: Меньян - Калабрия, Томори, Габбия, Эрнандес - Лофтус-Чик (Чуквуэзе, 68), Пулишич, Адли (Беннасер, 68), Рейндерс (Жиру, 52), Муса (Окафор, 77) - Леау.

Интер: Зоммер - Ачерби, Павар, Бастони - Дармиан (Думфрис, 84), Димарко (Карлос Аугусто, 78), Аслани, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла (Фраттези, 77) - Тюрам, Мартинес.

Предупреждение: Эрнандес. 37, Габбия, 90, Томори, 90+2 - Барелла, 22, Мартинес, 32,

Удаление: Эрнандес, 90+4, Калабрия, 90+7 - Думфрис, 90+5

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