Президент Интера собирается взять многомиллионный кредит, чтобы закрыть другой кредит
Таким образом Стивен Джан сохранит контроль над клубом.
Президент Интера Стивен Джан намерен взять новый кредит, чтобы сохранить контроль над клубом, пишет Sky Sports.
Китайский бизнесмен связался с американским фондом Pimco, готовым предоставить ему 400-миллионный кредит. За счет этого Джан закроет кредит перед Oaktree в размере 350 млн евро.
Дело в том, что выплата по кредиту истекает уже в ближайшее время, и если Джан не найдет деньги, контроль над клубом перейдет американскому фонду.
Pimco же готовы предоставить бизнесмену деньги для закрытия предыдущего кредита. У него будет три года, чтобы расплатиться с новым кредитором.
Ранее также сообщалось, что Интер претендует на капитана Реала.
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