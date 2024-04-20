Президент Интера собирается взять многомиллионный кредит, чтобы закрыть другой кредит

Президент Интера Стивен Джан намерен взять новый кредит, чтобы сохранить контроль над клубом, пишет Sky Sports.

Китайский бизнесмен связался с американским фондом Pimco, готовым предоставить ему 400-миллионный кредит. За счет этого Джан закроет кредит перед Oaktree в размере 350 млн евро.

Дело в том, что выплата по кредиту истекает уже в ближайшее время, и если Джан не найдет деньги, контроль над клубом перейдет американскому фонду.

Pimco же готовы предоставить бизнесмену деньги для закрытия предыдущего кредита. У него будет три года, чтобы расплатиться с новым кредитором.

Ранее также сообщалось, что Интер претендует на капитана Реала.

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