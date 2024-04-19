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Итальянский гранд претендует на капитана Реала

Интер проявляет наибольший интерес к Начо.
Сегодня, 22:20
Начо Фернандес / Getty Images
Начо Фернандес / Getty Images

Миланский Интер заинтересован в услугах Начо Фернандеса, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, ранее капитан Реала заявил, что хочет летом покинуть клуб.

Очевидно, что в услугах опытного защитника будут заинтересованы десятки клубов, но в данный момент наиболее конкретный интерес проявил Интер.

При этом Начо пока не уверен, где хочет продолжить карьеру, а потому готов рассмотреть различные предложение и не только из Европы.

Ранее также сообщалось, что "нерадзурри" уже распланировали празднование скудетто.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Начо Фернандес

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