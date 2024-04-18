Стали известны планы Интера относительно празднований по случаю завоевания скудетто

У команды готов план на все возможные случаи.

Интер уже начал приготовления к будущему празднованию очередного скудетто, пишет La Gazetta dello Sport.

Напомним, "нерадзурри" могут досрочно стать чемпионами Италии, если обыграют Милан 22 апреля. Отрыв между командами составит 17 очков, которые не отыграть за пять туров.

Клуб уже провел встречу с метсными властями, согласовав меры безопасности и общественного порядка. Команда планирует уже на следующий день проехать в открытом автобусе от Сан-Сиро до Миланского собора, где пройдет диджей-сет.

Однако, если чемпионство получится завоевать лишь в следующем матче, то и на этот счет у команды все готово.

Это будет домашний поединок против Торино, который команда будет просить перенести на более раннее время, чтобы провести победный парад тем же вечером после матча.

А уже на следующий день после последнего матча сезона на Сан-Сиро состоится официальное вручение кубка и большой концерт, на который пригласили различных итальянских звезд.

Напомним, что чемпионская гонка уже завершена в Германии, но в Англии борьба в самом разгаре.

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