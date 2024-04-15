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Чемпионская гонка АПЛ: Ливерпуль и Арсенал вежливо пропустили Сити вперед

ISPORT наблюдает за чемпионской гонкой в Англии.
Сегодня, 15:05
Кто же выиграет АПЛ? / ISPORT.ua
Кто же выиграет АПЛ? / ISPORT.ua

Английская Премьер-лига – самый интересный чемпионат мира. Как минимум в этом сезоне. Сражение за золотые медали здесь просто невероятно и за шесть туров до конца в ней принимают участие три команды.

Еще несколько дней назад Манчестер Сити был только третьим, а сейчас уже лидирует, при этом еще имея небольшой отрыв от оппонентов.

Турнирное положение

Все команды провели по 32 матча и имеют на своем счету более 20 побед. Напомним, что по регламенту чемпионата Англии, преимущество при равном количестве очков имеет команда с лучшей разницей забитых и пропущенных голов в течение всего сезона.

Идущая четвертой, Астон Вилла отстает от ТОП-3 на 8 баллов и также имеет теоретические шансы зацепиться за чемпионство.

  1. Манчестер Сити – 73 (разница голов +44)
  2. Арсенал – 71 (+49)
  3. Ливерпуль – 71 (+41)

Манчестер Сити

У "горожан" не лучшим образом выходит побеждать сильные команды, вот например, за последние два месяца они сыграли вничью с Реалом в Лиге чемпионов и не обнаружили победителя в поединках с конкурентами в АПЛ - Ливерпулем и Арсеналом.

Но, как говорится, чемпионство выиграют в матчах со середняками и аутсайдерами, а здесь у команды Пепа проблем нет вообще.

До конца первенства Сити проведет четыре матча на выезде в чемпионате (Брайтон и Ноттингем с перерывом в три дня, а затем спаренные матчи в Лондоне с Фулхэмом и Тоттенхэмом), а завершать сезон ребята Гвардиолы дома против Вест Хэма, который на тот момент может иметь огромную мотивацию, чтобы попасть в еврокубки.

Арсенал

Календарь у Арсенала гораздо более "яркий", чем у Ман Сити. Здесь и домашний матч против Челси, и выезды в Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед… Последним соперником будет Эвертон дома.

А если удастся пройти Баварию в Лиге чемпионов, то еще будут добавлены поединки против Реала или все того же Манчестер Сити. Ох, не позавидуешь Микелю Артете и его команде.

Ливерпуль

"Красные" также, как и их соперники, встретятся в концовке сезона с Тоттенхэмом, но в отличие от Сити и Арсенала будут играть с ними на родной арене.

Кроме того Юргена Клоппа и команду будет ожидать дерби против Эвертона, а также не простой выезд в Астон Виллу. Возможно, вылететь от Аталанты из Лиги Европы будет не такой и плохой идеей?

Прогноз

Поражения в 32 туре в исполнении Арсенала и Ливерпуля очень сильно ударили по их шансам на победу в чемпионате.

Календарь их матчей выглядит несколько хуже, чем в Сити, а потому неудивительно, что букмекеры считают именно команду Гвардиолы фаворитом на чемпионство.

  • Ман Сити – 1,4-1,5
  • Арсенал – 5-5,5
  • Ливерпуль – 6-7

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