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Интер повторил рекордную для миланского дерби серию

Команда Индзаги не проигрывает "россонери" уже шесть матчей.
Сегодня, 00:13
Интер / Getty Images
Интер / Getty Images

22 апреля Интер обыграл Милан и досрочно стал чемпионом Италии.

Команда Симоне Индзаги не проигрывала в миланском дерби с сентрября 2022 года. Серия Интера длится уже шесть матчей.

Таким образом "нерадзурри" повторили рекордную серию в истории этого дерби из шести побед. Ранее это дважды удавалось только Милану с 1911 по 1913 года, и еще раз 1946 по 1948 года.

В текущей серии общий счет после шести матчей равен 14:2 в пользу "нерадзурри".

С кратким обзором матча Милан - Интер вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан

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