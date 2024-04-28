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Nopetegui: фанаты Милана не тривиально заставили руководство отказаться от тренера

Итальянские болельщики ясно дали понять, что они думают насчет выбора руководства клуба.
Сегодня, 13:22
Хулен Лопетеги / Getty Images
Хулен Лопетеги / Getty Images

То, что главный тренер Милана Стефано Пиоли покинет свой пост по окончанию нынешнего сезона, не является ни для кого секретом.

"Россонери" под руководством 58-летнего итальянца с огромным отрывом отстают от Интера, который в миланском дерби досрочно стал чемпионом Италии. К тому же, команда покинула Лигу Европы после поражения Роме в двухматчевом противостоянии.

В связи с этим руководство клуба начало поиски нового тренера. В итоге выбор пал на бывшего тренера Реала и сборной Испании Хулена Лопетеги, который с лета 2023 года остается без работы после расставания с Вулверхэмптоном.

Однако кандидатура 57-летнего испанца настолько не понравилась фанатам "дьяволов", что те запустили целую акцию протеста.

В Сети попал в тренды хэштег #Nopetegui, после чего болельщики также создали петицию, в которой они потребовали от боссов Милана отказаться от назначения Лопетеги.

Петиция была создана аккаунтом Milan Zone в Х (ранее Twitter). На данный момент она набрала более 5000 тысяч подписей.

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Стоит отметить, что данная акция протеста возымела эффект на руководство клуба, которое теперь готово пересмотреть свой выбор, так как оно не хочет конфликтовать с фанатами, сообщает Milan News со ссылкой на Джанлуку Ди Марцио.

По информации источника, клуб очень чувствительно относится к реакции болельщиков и не хочет принимать неверное решение.

Ди Марцио также сообщил, что Милан ни разу не связывался с Антонио Конте. Помимо Лопетеги, на пост тренера "россонери" претендуют Роберто Де Дзерби (Брайтон) и Пауло Фонсека (Лилль).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Стефано Пиоли Хулен Лопетеги

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