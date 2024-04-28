Nopetegui: фанаты Милана не тривиально заставили руководство отказаться от тренера
То, что главный тренер Милана Стефано Пиоли покинет свой пост по окончанию нынешнего сезона, не является ни для кого секретом.
"Россонери" под руководством 58-летнего итальянца с огромным отрывом отстают от Интера, который в миланском дерби досрочно стал чемпионом Италии. К тому же, команда покинула Лигу Европы после поражения Роме в двухматчевом противостоянии.
В связи с этим руководство клуба начало поиски нового тренера. В итоге выбор пал на бывшего тренера Реала и сборной Испании Хулена Лопетеги, который с лета 2023 года остается без работы после расставания с Вулверхэмптоном.
Однако кандидатура 57-летнего испанца настолько не понравилась фанатам "дьяволов", что те запустили целую акцию протеста.
В Сети попал в тренды хэштег #Nopetegui, после чего болельщики также создали петицию, в которой они потребовали от боссов Милана отказаться от назначения Лопетеги.
Петиция была создана аккаунтом Milan Zone в Х (ранее Twitter). На данный момент она набрала более 5000 тысяч подписей.
✍️ https://t.co/l9vN7I0FgN— Milan Zone (@theMilanZone_) April 28, 2024
Buongiorno a tutti, sono state raccolte più di 5000 firme in meno di 24 ore. Non ci possiamo fermare ora, facciamoci sentire, il #Milan ha bisogno di noi. Firma al #NOPEtegui ✍️ pic.twitter.com/zQNyNg8Oc4
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Стоит отметить, что данная акция протеста возымела эффект на руководство клуба, которое теперь готово пересмотреть свой выбор, так как оно не хочет конфликтовать с фанатами, сообщает Milan News со ссылкой на Джанлуку Ди Марцио.
По информации источника, клуб очень чувствительно относится к реакции болельщиков и не хочет принимать неверное решение.
Ди Марцио также сообщил, что Милан ни разу не связывался с Антонио Конте. Помимо Лопетеги, на пост тренера "россонери" претендуют Роберто Де Дзерби (Брайтон) и Пауло Фонсека (Лилль).
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