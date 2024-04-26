Милан приостановил переговоры с капитаном команды о новом контракте

"Россонери" хотят изучить доступные варианты по позиции, которая нуждается в усилении.

Будущее капитана Милана Давиде Калабрии в родном клубе находится в подвешенном состоянии.

Как сообщает SempreMilan со ссылкой на Corriere dello Sport, переговоры между сторонами о продлении сотрудничества были приостановлены.

Причиной такого решения называется завышенные требования 27-летнего итальянца по зарплате - Милан не готов удовлетворить его запросы.

"Россонери" раздумывают над целесообразностью продления соглашения, которое рассчитано до лета 2025 года.

По информации источника, итальянский коллектив хочет поискать усилении позиции правого защитника на трансферном рынке.

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Решение по контракту Калабрии будет принято ближе к окончанию сезона. Если Милан не станет продлевать игрока, клуб постарается продать его летом, чтобы получить за него хоть какие-то деньги.

Напомним, что недавно форвард Милана Оливье Жиру договорился о контракте с командой МЛС, к которой он присоединится после нынешнего сезона.

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