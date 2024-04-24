iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан поставил огромный ценник на своих лидеров для топ-клубов

"Россонери" не готовы просто так расставаться с важными футболистами.
Сегодня, 22:50
Меньян и Тео / Getty Images
Меньян и Тео / Getty Images

Голкипер Майк Меньян и защитник Тео Эрнандес вызывают интерес у топ-клубов. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

У обоих игроков контракты с Миланом истекают летом 2026 года, но есть возможность их продажи раньше этого срока.

Читай также: Милан намерен арендовать хавбека Реала

Генеральный директор итальянского клуба Джорджио Фурлани отметил, что будущее футболистов во многом зависит от их решений.

Руководство оценивает каждого из французских игроков как минимум в 100 млн евро. На игроков претендуют Бавария, ПСЖ и некоторые английские команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Тео Эрнандес Майк Меньян

Статьи по теме

Реал намерен приобрести талантливого игрока Милана Реал намерен приобрести талантливого игрока Милана
Милан намерен арендовать хавбека Реала Милан намерен арендовать хавбека Реала
Стали известны условия контракта Жиру в МЛС Стали известны условия контракта Жиру в МЛС
Экс-тренер Шахтера - один из главных кандидатов на пост тренера Милана Экс-тренер Шахтера - один из главных кандидатов на пост тренера Милана
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Гимнастика22:58
Верняев завоевал медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
Европа22:50
Милан поставил огромный ценник на своих лидеров для топ-клубов
Киберспорт22:35
ESL Pro League Season 19: Astralis унизили FaZe, SAW и fnatic проиграли без шансов
Европа22:30
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Европа22:18
Хави все же может покинуть летом Барселону
22:15
Чемпионат мира по снукеру-2024: действующий чемпион и финалист сенсационно вылетели после первого раунда
Европа21:57
ПСЖ на выезде одержал победу над аутсайдером Лиги 1
Бокс21:55
Кроуфорд и Мадримов провели первую битву взглядов
Украина21:34
Судаков красиво потроллил Трубина, который процитировал легендарную теннисистку
ММА21:21
"Деклассирую его": Чендлер высказался о бое с Макгрегором
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK