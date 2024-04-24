Милан поставил огромный ценник на своих лидеров для топ-клубов

"Россонери" не готовы просто так расставаться с важными футболистами.

Голкипер Майк Меньян и защитник Тео Эрнандес вызывают интерес у топ-клубов. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

У обоих игроков контракты с Миланом истекают летом 2026 года, но есть возможность их продажи раньше этого срока.

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Генеральный директор итальянского клуба Джорджио Фурлани отметил, что будущее футболистов во многом зависит от их решений.

Руководство оценивает каждого из французских игроков как минимум в 100 млн евро. На игроков претендуют Бавария, ПСЖ и некоторые английские команды.

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