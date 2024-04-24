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Милан намерен арендовать хавбека Реала

Себальос может перебраться в Италию.
Сегодня, 19:19
Дани Себальос / Getty Images
Дани Себальос / Getty Images

Милан проявляет интерес к хавбеку Реала Дани Себальосу. Об этом сообщает издание As.

"Россонери" рассматривают вариант аренды полузащитника с правом выкупа, аналогично сделке с Браимом Диасом летом 2020 года.

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При этом Реал склоняется лишь к полноценному трансферу игрока, с ценой около 10 млн евро. На полузащитника также претендуют Бетис и Атлетико.

Напомним, действующий контракт Себальоса с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Реал Мадрид Дани Себальос

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