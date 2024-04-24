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Названа сумма, за которую Реал готов отпустить Лунина

Мадридский клуб установил ценник на украинского голкипера для потенциальных покупателей.
Сегодня, 09:59
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Мадридский Реал будет готов рассмотреть предложения по украинскому голкиперу Андрею Лунину, если не удастся договориться с игроком о дальнейшем сотрудничестве.

В случае отказа от продления контракта "сливочные" постараются продать 25-летнего вратаря будущим летом, чтобы он не ушел бесплатно в 2025 году.

Как утверждает Defensa Central, президент Реала Флорентино Перес хочет получить за трансфер Лунина 40 миллионов евро.

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Отметим, что действующий трудовой договор украинца с мадридским клубом рассчитан до июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Лунин провел за Реал 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов, а в 12 поединках сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Лунин имеет предложения от трех топ-клубов Европы.

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