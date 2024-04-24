Названа сумма, за которую Реал готов отпустить Лунина

Мадридский клуб установил ценник на украинского голкипера для потенциальных покупателей.

Мадридский Реал будет готов рассмотреть предложения по украинскому голкиперу Андрею Лунину, если не удастся договориться с игроком о дальнейшем сотрудничестве.

В случае отказа от продления контракта "сливочные" постараются продать 25-летнего вратаря будущим летом, чтобы он не ушел бесплатно в 2025 году.

Как утверждает Defensa Central, президент Реала Флорентино Перес хочет получить за трансфер Лунина 40 миллионов евро.

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Отметим, что действующий трудовой договор украинца с мадридским клубом рассчитан до июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Лунин провел за Реал 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов, а в 12 поединках сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Лунин имеет предложения от трех топ-клубов Европы.

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