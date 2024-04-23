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Куртуа - о возвращении на поле: Нет причин спешить, Лунин хорошо справляется

Ворота мадридского Реала в надежных руках.
Сегодня, 21:53
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер Реала Тибо Куртуа высказался о сроках своего возвращения на поле.

Бельгиец отметил, что не будет форсировать восстановление от очередного повреждения.

Нет причин спешить, Лунин хорошо справляется", - цитирует слова Куртуа twitter-аккаунт Madrid Xtra.

Отметим, что ранее Тибо рассказал, когда вернется к тренировкам с Реалом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Андрей Лунин

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