Куртуа - о возвращении на поле: Нет причин спешить, Лунин хорошо справляется

Голкипер Реала Тибо Куртуа высказался о сроках своего возвращения на поле.

Бельгиец отметил, что не будет форсировать восстановление от очередного повреждения.

Нет причин спешить, Лунин хорошо справляется", - цитирует слова Куртуа twitter-аккаунт Madrid Xtra.

Отметим, что ранее Тибо рассказал, когда вернется к тренировкам с Реалом.

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