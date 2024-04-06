Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале

Глкипер Реала Тибо Куртуа высказался о своем восстановлении после того, как у него был диагностирован разрыв внутреннего мениска правого колена.

По словам бельгийца, он вернется к тренировочному процессу в конце апреля.

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"В конце месяца я снова буду тренироваться с группой", - сказал Куртуа.

Напомним, Тибо не играет за Реал со старта сезона 2023/24. Он восстанавливался после разрыва передней крестообразной связки левого колена, однако в марте получил вторую травму.

Ранее сообщалось, что израильская топ-модель родила Куртуа ребенка.

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