Израильская топ-модель родила Куртуа ребенка
Бельгийский футболист женат во второй раз.
Голкипер сборной Бельгии и Реала Тибо Куртуа в третий раз стал отцом.
Супруга футболиста Мишель Герциг родила девочку, которую счастливая пара назвала Элли.
Читай также: Фанатка Арсенала и модель сайта для взрослых эпично отпраздновала ничью с Ман Сити
"Добро пожаловать в этот мир. Мы тебя очень любим", – написали Тибо и Мишель.
Отметим, что у Тибо есть двое детей от первого брака – дочь Адриана и сын Николя.
Ранее легенда Манчестер Сити сообщил, что ожидает пополнения в семье.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!