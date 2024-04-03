Израильская топ-модель родила Куртуа ребенка

Бельгийский футболист женат во второй раз.

Голкипер сборной Бельгии и Реала Тибо Куртуа в третий раз стал отцом.

Супруга футболиста Мишель Герциг родила девочку, которую счастливая пара назвала Элли.

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"Добро пожаловать в этот мир. Мы тебя очень любим", – написали Тибо и Мишель.

Отметим, что у Тибо есть двое детей от первого брака – дочь Адриана и сын Николя.

Ранее легенда Манчестер Сити сообщил, что ожидает пополнения в семье.

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