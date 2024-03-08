Легенда Манчестер Сити сообщил, что ожидает пополнения в семье

Бывший нападающий Ман Сити, Барселоны, Атлетико и сборной Аргентины Серхио Агуэро сообщил о хорошем известии.

Экс-форвард вместе со своей возлюбленной Софией Кальцетти ожидают рождения ребенка. У пары родится девочка.

Отметим, что Агуэро встречается с 27-летней моделью с 2019 года. В 2023 ходили слухи, что он расстался с девушкой из-за ее измены , но они не подтвердились.

Для Серхио это будет уже второй ребенок. Он также воспитывает сына Бенджамина от брака с дочерью Диего Марадоны Джаниной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!