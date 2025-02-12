Агуэро стал жертвой насмешек от фанатов из-за своего опрометчивого обещания

В следующий раз Серхио стоит быть осторожнее с высказываниями.

Легенда Ман Сити Серхио Агуэро попал в очень интересную ситуацию из-за собственных высказываний.

Накануне Агуэро дал прогноз на матч «горожан» против Реала, сказав, что «отрежет себе яйца», если манкунианцы проиграют мадридцам.

В итоге, «сливочные» совершили камбэк на последних минутах вчерашнего матча и, собственно, одержали победу с минимальным преимуществом.

Это привело к куче насмешливых комментариев от фанатов футбола в Instagram, в частности, пользователи присылают ему гифки с ножницами и куриными яйцами.

Напомним, ранее сообщалось, что Винисиус опередил Месси по ассистам в плей-оф Лиги чемпионов.

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