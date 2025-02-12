iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Агуэро стал жертвой насмешек от фанатов из-за своего опрометчивого обещания

В следующий раз Серхио стоит быть осторожнее с высказываниями.
Сегодня, 13:57
Серхио Агуэро / Getty Images
Серхио Агуэро / Getty Images

Легенда Ман Сити Серхио Агуэро попал в очень интересную ситуацию из-за собственных высказываний.

Накануне Агуэро дал прогноз на матч «горожан» против Реала, сказав, что «отрежет себе яйца», если манкунианцы проиграют мадридцам.

В итоге, «сливочные» совершили камбэк на последних минутах вчерашнего матча и, собственно, одержали победу с минимальным преимуществом.

Это привело к куче насмешливых комментариев от фанатов футбола в Instagram, в частности, пользователи присылают ему гифки с ножницами и куриными яйцами.

Напомним, ранее сообщалось, что Винисиус опередил Месси по ассистам в плей-оф Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Серхио Агуэро

Статьи по теме

Дубль Холанда не помог Ман Сити обыграть Реал Дубль Холанда не помог Ман Сити обыграть Реал
Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов 11.02.2025 Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов 11.02.2025
Манчестер Сити пропустил безумный гол, но справился с Лейтон Ориент в Кубке Англии Манчестер Сити пропустил безумный гол, но справился с Лейтон Ориент в Кубке Англии
Манчестер Сити пропустил невероятный гол с центра поля в Кубке Англии Манчестер Сити пропустил невероятный гол с центра поля в Кубке Англии
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в Швейцарии смешанной эстафетой стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Бокс16:05
"Нужен проходной бой": Деревянченко выбрал соперника для Кличко
НБА15:59
Лень подписал минимальный контракт с Лейкерс
Европа15:41
Винисиус высказался о своем будущем
Бокс15:40
Беллью оценил вероятность реванша Усик - Чисора
Теннис15:15
Костюк сыграет с Линетт в рамках третьего раунда на турнире Qatar Open
Биатлон15:02
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира в Ленцерхайде
Бокс15:00
Бокс: расписание боев
Европа14:59
Игрок Арсенала рассказал о забавном прозвище, которое ему дал Зинченко
Бокс14:55
Мунгия проведет реванш с обидчиком после сенсационного поражения нокаутом
Европа14:40
Лидер Арсенала рискует пропустить остаток сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK