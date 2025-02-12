Винисиус обошел Месси по ассистам в плей-офф ЛЧ, сыграв почти на 50 матчей меньше

Бразилец неплохо проявляет себя в ключевых матчах.

Игрок мадридского Реала Винисиус Жуниор обогнал Лионеля Месси по ассистам в плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает УЕФА, на данный момент у Винисиуса 13 голевых передач. У Месси за всю карьеру в плей-офф ЛЧ - 12 ассистов.

Лидером по этому показателю является Криштиану Роналду, у португальца 15 результативных передач в матчах на выбывание в главном клубном турнире Европы.

Отметим, что бразилец отыграл на 47 матчей меньше чем Лионель Месси.

Напомним, вчера, 11 февраля, Реал вырвал победу над Ман Сити, а Винисиус отдал два ассиста.

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