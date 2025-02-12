iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Винисиус обошел Месси по ассистам в плей-офф ЛЧ, сыграв почти на 50 матчей меньше

Бразилец неплохо проявляет себя в ключевых матчах.
Сегодня, 13:13
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Игрок мадридского Реала Винисиус Жуниор обогнал Лионеля Месси по ассистам в плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает УЕФА, на данный момент у Винисиуса 13 голевых передач. У Месси за всю карьеру в плей-офф ЛЧ - 12 ассистов.

Лидером по этому показателю является Криштиану Роналду, у португальца 15 результативных передач в матчах на выбывание в главном клубном турнире Европы.

Отметим, что бразилец отыграл на 47 матчей меньше чем Лионель Месси.

Напомним, вчера, 11 февраля, Реал вырвал победу над Ман Сити, а Винисиус отдал два ассиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

Статьи по теме

Агенты Винисиуса начали предварительные переговоры с другим клубом Агенты Винисиуса начали предварительные переговоры с другим клубом
Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов 11.02.2025 Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов 11.02.2025
Анчелотти разошелся во взглядах с Пересом: обладатель Золотого мяча в эпицентре спора Анчелотти разошелся во взглядах с Пересом: обладатель Золотого мяча в эпицентре спора
Теофимо Лопес проведет следующий бой в знаменитой тюрьме Теофимо Лопес проведет следующий бой в знаменитой тюрьме
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в Швейцарии смешанной эстафетой стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Бокс13:45
Теофимо Лопес проведет следующий бой в знаменитой тюрьме
Лига Чемпионов13:13
Винисиус обошел Месси по ассистам в плей-офф ЛЧ, сыграв почти на 50 матчей меньше
Бокс12:52
Чисора сделал загадочное обращение к Усику
Европа12:37
Барселона продлит контракт с лидером клуба
Бокс12:08
"Надеру тебе задницу": Дэвис набросился на Беринчика с дерзкими угрозами
Европа11:59
Миколенко назвал лучшего спортсмена Украины
Биатлон11:38
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира в Ленцерхайде
Европа11:35
Миколенко высказался об общении с родными, которые находятся в Украине
Биатлон11:20
Биатлон-2024/2025: в Швейцарии смешанной эстафетой стартует чемпионат мира
Европа10:59
Тен Гаг может возглавить нидерландский гранд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK